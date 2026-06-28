Kemal Memişoğlu, sigara konusunda yeni düzenlemelerin geleceğini duyurdu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulisi programına konuk oldu.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Memişoğlu, sigara düzenlemesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BEN TOPLUMUN SİGARAYI BIRAKMASINI İSTİYORUM"

Vatandaşların sağlığını önemsediklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Ben toplumun sigarayı bırakmasını istiyorum. Ülkemizde yüzde 65 oranında kilo sorunu var. Kilo da tüm hastalıklara kapı aralar.

Şekerli gıdalarla ilgili bir mücadeleye girmemiz lazım. Belli şeker oranının üzerindeki ürünlere dikkat edilmesi lazım. Toplumumuzun bunu bilmesini sağlamak istiyoruz.

Paketlenmiş her türlü gıdayla ilgili bakanlığımız çalışıyor. Toplumun yasaklarla yönetilmesi taraftarı değilim, toplum bilinçli bir şekilde hareket etmesi lazım." dedi.

"YASAKLAMAYACAĞIZ AMA GÖRÜNÜR OLMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Sigara ihlalleri konusunda yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyuran Bakan, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Birkaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.



Görünür olmamasını sağlayacağız. 18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız.



Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz.”

"KANSER OLMALARINI İSTEMİYORUM"

Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını söylediği açıklamasında, "Ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Türkiye bu sigaradan ve internet gibi çok fazla kullanımından uzak durması lazım.

İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun. Kötü bağımlılıklar sizi yönetmesin. İnternet sizi kullanacağına siz interneti kullanın." ifadelerini kullandı.