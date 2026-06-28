Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor.

Bu artışlarda 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belirleyici oluyor.

Böylece yılın ilk altı aylık enflasyonu ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkı netleşecek.

Emeklilerin de memurların da gözü bu rakamlarda olacak.

EMEKLİLERİN 5 AYLIK FARKI: YÜZDE 16,60

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

İlk beş ayda enflasyon farkı 16,60 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60'lık farkı kesinleştirmiş oldu.

MEMURLARIN 5 AYLIK FARKI: YÜZDE 12,41

Memurlar ve memur emeklileri için maaş zammında, toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12,41'lik zamma ulaştı.

BEKLENTİLERE GÖRE ZAM HESAPLAMASI

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

Memurlar için 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

1. TAHMİN

ENFLASYON YÜZDE 1,36 AÇIKLANIRSA

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 18,19 ZAM

En düşük 20 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 23 bin 638 TL olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 13,93 ZAM

En düşük 61 bin 890 lira alan memur maaşı 70 bin 511,27 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 13,93 ZAM

En düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 640,63 liraya çıkacak.

2. TAHMİN

ENFLASYON YÜZDE 2,01 AÇIKLANIRSA

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 19 ZAM

En düşük 20 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 23 bin 800 lira alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 14,71 ZAM

En düşük 61 bin 890 lira alan memur maaşı 70 bin 994,01 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: YÜZDE 14,71 ZAM

En düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 857,26 liraya çıkacak.

2026 OCAK–NET MAAŞLAR (ŞİMDİKİ / YÜZDE 13,93 ZAMLI / YÜZDE 14,71 ZAMLI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 530 TL - 108 bin 268 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 368 TL - 73 bin 870 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 533 TL - 93 bin 166 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 588 TL - 84 bin 160 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 642 TL - 102 bin 337 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 986 TL - 93 bin 623 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 380 TL - 172 bin 554 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 186 TL - 85 bin 768 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 613 TL - 110 bin 364 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 185 TL - 76 bin 707 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 907 TL - 154 bin 961 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 184 TL - 103 bin 891 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 331 TL - 87 bin 928 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 537 TL - 103 bin 239 TL

EMEKLİ KÖK MAAŞ - YÜZDE 18,19 / YÜZDE 19 ZAMLI

15 bin TL: 23 bin 638 TL - 23 bin 800 TL

17 bin TL: 23 bin 638 TL - 23 bin 800 TL

20 bin TL: 23 bin 638 TL - 23 bin 800 TL

22 bin 500 TL: 26 bin 592,75 TL - 26 bin 775 TL

25 bin TL: 29 bin 547,50 TL - 29 bin 750 TL

27 bin 500 TL: 32 bin 502,25 TL - 32 bin 725 TL

30 bin TL: 35 bin 673 TL - 35 bin 700 TL

32 bin 500 TL: 38 bin 411,75 TL - 38 bin 675 TL

35 bin TL: 41 bin 366,50 TL - 41 bin 650 TL