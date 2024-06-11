Eskişehir'de kayan taksisinin altında kaldı El frenini çekmediği için kaymaya başlayan taksisini durdurmaya çalışırken aracının altında kalan sürücünün o anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir ticari taksinin sürücüsü K.D., el frenini çekmeyerek markete girdi.

Aracının kaydığını gören sürücü, taksiyi durdurmak isterken otomobilin altında kaldı ve yaralandı.

Yaralı, itfaiyenin titiz çalışması sonucu araç altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayan aracın sürücüsünü altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yokuş aşağı ivmelenerek hızlanan aracını durdurmak isteyen taksicinin çabası görünüyor. Aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan sürücüyü, kendi taksisi kısa bir süre sonra altına alıyor.

Yine aynı görüntülerde, çevredeki insanların taksiciye yardım etmek için koşuşturduğu ve panik anı göze çarpıyor. Çevrede kafelerin ve kalabalığın olduğu düşünüldüğünde, olayın şans eser ucuz atlatıldığı net bir şekilde anlaşılıyor.

"Arabanın kaydığını gördü, kurtarmak isterken altında kaldı"

Taksicinin girmeye çalıştığı işletmeye o gece yeğeninin baktığını söyleyen Hüseyin Gazi Can, olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

“Taksici dükkanın önünde duruyor, el freni çekmemiş. Dükkana girmeye çalışırken, arabanın kaydığını görüyor. Aracı durdurmaya çalışırken taksi, sürücüyü altına almış. Aşağıdaki kafe sahipleri, insanlar yardımına koşuyor, tabii itfaiye kurtarmış.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)