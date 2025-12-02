Eskişehir'de Keskin Barajı kuraklığa teslim olmak üzere

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir Keskin Barajı'nda 2023 yılında yaşanan yüzde 8 artış, havadan drone ile görüntülenmişti.

2025 yılında ise yeniden görüntülenen baraj, dünya genelinde etkisini gösteren kuraklık sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz senelerde yol kenarlarına kadar uzanan barajın su seviyesinin düşmesi ile kurak topraklar görüntülenmeye başladı.

Normalde çevredeki çiftçilere tarımsal sulamada destek verilmesi amacıyla açılan baraj, üst üste 2 senenin kurak geçmesiyle kapalı kaldı.

"SUYU BOŞA HARCAMAYIN"

Keskin Barajı'nda oluşan kuraklık hakkında konuşan Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, "Geçen yıl bildiğiniz üzere çok kurak bir yıl geçirdik. Barajı hiç açmadık. Bu yıl da yağışlar doluluk oranlarını yükseltmiş değil. İyi bir kış bekliyoruz. Allah'ın yardımıyla inşallah olması dileğiyle. Her açıdan susuzluk tehlikesi bekliyoruz.

Hem evsel hem tarımsal açıdan susuzluk kapıda. Su kısıtlaması geçen yıl vermedik zaten. Olmayan bir şeyi vermemiz mümkün değildi. Yeni su arayışına gitmemiz de mantık dışı. Var olanı bitirmek değil amacımız.

İklim şartlarını iyiye götürmek. Bunun için de geçici olarak kuru tarıma yönelmemiz gerekiyor. Tabii her yokluk bir arz talep meselesidir.

Talep olunca arzı karşılayamadığınız zaman bu da fiyatlarda yükseliş demektir. Ne kadar az su tüketse de susuz hiçbir canlı yaşamını idame ettiremiyor. Kuyu suları da çekilmiş durumda.

Her geçen yıl daha derinlere gitmekte. Kuyu sularının da bitme tehlikesi var. Bu arada A'dan Z'ye bütün paydaşlar suyun verimli kullanılmasını amaç edinmeli. Suyu boşa harcamamalı." dedi.