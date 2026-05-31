Özgür Özel ile Nutuk okuyan genç arasında bacak polemiği

Özgür Özel, mutlak butlan kararı ile CHP'nin genel başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Özel'in görevden alınmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü.

Dün Ankara'da konuşan Özgür Özel, akabinde de kendisine eşlik edenlerle Anıtkabir'e gitti.

ANITKABİR ZİYARETİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Özel'in Anıtkabir ziyareti de oldukça hararetli geçti.

Özgür Özel’in çelenginin, Anıtkabir'in kurallarına uygun resmi tören olmadığından mozoleye konulmasına izin verilmedi.

Çelenk, içeriye üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazısı çıkarılarak alındı.

Özel, çelengi mozoleye yerleştirdiği sırada yazıyı cebinden çıkardı ve üzerine koydu.

Bu anların akabinde de Özel, gençlerle bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MÜDAHALE

Anıtkabir’e ulaşıldıktan sonra alanda toplanan kalabalığa, bir genç tarafından Nutuk'tan Gençliğe Hitabe okundu.

Gencin hitabeyi okuduğu esnada, bacağını önünde bulunan demirin üzerine atmaya çalışması dikkat çekti.

Durumu fark eden Özgür Özel, gence anında müdahalede bulundu.

Özel'in o anlardaki gerginliği de kameraya yansıdı.

Mansur Yavaş, Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e yürüdü