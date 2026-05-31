Kanye West'in İstanbul konserinden elde edilen hasılat dudak uçuklattı

İstanbul'dan dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West geçti.

Birçok ismin konser için tercih ettiği yerlerden olan İstanbul'da konser veren West, Megakent'te ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

TURİSTLER İSTANBUL'A AKTI

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.

118 BİN KİŞİ KATILDI

Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.

SAHNE TASARIMI DA İLGİ ÇEKTİ

Konserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu.

Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.

IŞIK GÖSTERİLERİ, SİS EFEKTLERİ

Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti.

Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

30 MİLYON DOLAR HASILAT, 100 MİLYON DOLARLIK ETKİ

Bu tarihi organizasyon finansal boyutuyla da dudak uçuklattı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki gecede Kanye West, turne ortalamalarına göre sadece bu tek konserden yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti.

120 bine yakın biletin satıldığı dev organizasyon dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlerin harcamalarıyla birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladı.