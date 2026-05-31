Aziz Yıldırım: 2 santrafor ile prensipte anlaştık

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığı" durdurabilmek adına kendisi ve arkadaşlarının görevi devralmaya hazır olduklarını söyledi.

"SEÇİLİRSEK SÖZ VERİYORUM YERİNE GETİRECEĞİZ"

Seçilirlerse Fenerbahçe'deki her şeyin 1998'deki gibi olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz." diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR LİDERİNİZ VAR"

Avrupa'da oynamayı ve Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeyi özlediklerini anlatan Yıldırım, bunun için bütün hazırlıkları, 5-10 yıllık vizyon programlarını hazırlayacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Güçlü bir lideriniz var. Rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR BİR TAKIM YARATACAĞIZ"

Bir taraftarın, "Son dönemde ligde ve Avrupa'da elle tutulur başarı elde edemedik. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz." şeklindeki söylemi üzerine Yıldırım, "Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Yıldırım, eksikleri görüp gerekli takviyelerle futbol takımının daha iyi duruma gelebileceğini anlattı.

"2 santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular." diyen Yıldırım, "2'siyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YERLİ OYUNCULAR DA TRANSFER EDECEĞİZ"

Yerli oyuncu da baktıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

“Uygun olursa yerli oyuncu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanım da dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir, bunu da belirtmiş olayım.”

"BİZİM BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Bir taraftarın, "Alex'in Fenerbahçe'de geleceği olabilir mi?" sorusuna ilişkin Yıldırım, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." dedi.