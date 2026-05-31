Bolu ve Düzce’de dönüş yolculukları nedeniyle oluşan yoğunluk objektiflere yansıdı

Kurban Bayramı tatili resmen sona eriyor.

Tatil için memleketlerinin yanı sıra tatil beldelerine akın eden vatandaşlar, dönüş için yola koyuldu.

Son birkaç günde oluşan yoğunluk nedeniyle yurdun birçok noktasında trafik manzaraları oluşurken bu durum, tatilin son gününde de devam etti.

İSTANBUL İSTİKAMETİ KİLİTLENDİ

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde, cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk sürüyor.

Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.

YOLUN BİR TARAFI BOMBOŞ

Yolda ilerlemekte zorlanan sürücülerin oluşturdukları uzun kuyruklar ise objektiflere yansıdı.

Kaydedilen bir fotoğrafta ise yolun bir tarafının diğerinin aksine oldukça boş olması dikkat çekti.

ANKARA İSTİKAMETİ DAHA RAHAT

D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

DÜZCE'DE DE DURUM AYNI

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor.

Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor.

Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.