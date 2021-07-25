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    Eskişehir’de kolonya içen kişi öldü

    Alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 09:40
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    Eskişehir’de kolonya içen kişi öldü

    Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Remzi Y., alkol bulamadığı için evdeki kolonyayı içti.

    İçtiği kolonya sonucu zehirlenen Remzi Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi bulunan Remzi Y, yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

    Burada yaşam mücadelesini kaybeden Remzi Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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