DHA

Eskişehir’de yaşayan Arda Küçükyetim, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gitti. Elindeki küçük balta ve bıçakla çay bahçesinde oturan Tevfik Arslan (73), Cumali Özemek (59), Naşit Özyürek (89), Metin Korkmaz (66) ve Cemal Altıntaş’a (53) saldırarak yaraladı. Küçükyetim, saldırı anlarını hücum yeleğine sabitlediği cep telefonuyla sosyal medyada canlı olarak yayınladı.

Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, Küçükyetim’i yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAVCILIK 100 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Küçükyetim hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, sanık için "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıla kadar, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEMEDEN KAPALI DURUŞMA KARARI

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Arda Küçükyetim’in yanı sıra saldırıda yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen lise öğrencisi H.Y. (17) ise İstanbul’dan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmanın başlangıcında, sanık Küçükyetim’in avukatı Volkan Özdemir, dosyada suça sürüklenen 17 yaşında bir çocuk bulunduğunu ve müvekkilinin ailesinin tehditler aldığını belirterek kapalı duruşma ve yayın yasağı talep etti.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk nedeniyle duruşmaların kapalı olarak yürütülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti. Kapalı duruşma kararının ardından salonda bulunan izleyiciler dışarı çıkarıldı.

İDDİANAME

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Küçükyetim hakkında 37 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede yer alan sanık Arda Küçükyetim'in ifadesinde; yaklaşık 7 ay önce internette tanıştığı ve İngilizce sohbet ettiği bir kişinin okulda silahlı eylem yapacağına dair söylemlerde bulunduğunu ve kendisinin de Eskişehir'de yapmak istediği eylemler konusunda destek olduğunu anlattı. Eskişehir'de bombalı bir eylem planlayıp, patlayıcı madde yapımıyla ilgili incelemeler yaptığını ancak evde tehlikeli olabileceğini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlatan Arda Küçükyetim, şunları söyledi:

İnternet üzerinden konuştuğum kişi bulunduğu ülkede okulların başladığını, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaştı. Bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu kişinin hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek, ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söyledim. Silah alacak bir yer bulamadığımı o kişiye söylemem üzerine bana patlayıcı yapabileceğimi söyledi. Zaten ben daha öncesinden internet üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip, incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım.

"TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ"

İddianamede; Arda Küçükyetim'in İngilizce sohbet ederek planlarını anlattığı kişinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tespit edilmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan Arda Küçükyetim'in bıçaklı saldırıları öncesinde internette 'cinayetin cezası kaç yıl' ve 'annenizin mutfağında bomba yapımı' ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda sanık Arda Küçükyetim'in terör bağlantısı tespit edilmezken, saldırı öncesi yayınladığı 16 sayfalık 'manifesto' metninde saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, farklı etnik gruplar ve topluluklara hakaret ederek, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı tespit edildi.

"ŞİKAYETİM KESİNLİKLE DEVAM EDİYOR"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan yaralılardan Metin Korkmaz, sanığın ceza almasını istediğini söyledi: