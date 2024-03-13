Eskişehir’de sürekli ayakkabıları çalınan apartman sakinleri, 'kapıyı kapatın' notu astı Eskişehir’de kapılarının sürekli açık bırakılması nedeniyle ayakkabıları çalınan apartman sakinleri, girişe bir uyarı kağıdı yapıştırarak kapıyı açık bırakanlara tepki gösterdi.

İHA

Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Uluzafer Caddesi üzerindeki bir apartmanın sakinleri, kapılarının sürekli açık bırakılması sebebiyle girişe uyarı mesajı yapıştırdı.

"Ayakkabımız çalınıyor, kapıyı kapatın"

Uyarıda, apartman kapısının kapalı tutulmasını isteyen vatandaşlar, çok defa ayakkabılarının çalındığını belirterek kapıyı açık bırakanlara tepki gösterdi.

Kapıya taş koyarak kapanmasına engel olanları da şikâyet edeceklerini belirten tepkili vatandaşlar, apartmanların bireysel değil toplu yaşam alanları olduğuna dikkat çekerek saygı duyulmasını istedi.

Ancak tüm bu uyarılara rağmen kapının yine de açık bırakıldığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)