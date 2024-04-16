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Eskişehir'de tramvay kazası: Polis memuru ağır yaralandı

Eskişehir'de tramvay kazası: Polis memuru ağır yaralandı Yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada seyir halinde olan tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.