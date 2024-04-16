Eskişehir'de tramvay kazası: Polis memuru ağır yaralandı

Eskişehir'de korkutan tramvay kazası...
Odunpazarı ilçesinde Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda polis memuru L.K.'ye, yolun karşısına geçerken vatmanlığını E.Ö.’nün yaptığı SSK-Otogar hattında sefer yapan tramvay çarptı.
Kazada ağır yaralandı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yere yığılan LK.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alındı
Durumu ağır olan L.K., buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastanede tedavisi süren polis memuru L.K.’yi ziyaret ederek hastane yönetiminden bilgi aldı.
Kazanın ardından vatman E.Ö. (40), ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış