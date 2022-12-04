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    Eskişehir'de vitrin mankeni kedi

    Eskişehir’de bir mağazanın vitrinindeki kedi ve camdaki “Lütfen kedi için cama vurmayınız” yazısı yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.
    • 04.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 10:48
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    Eskişehir'de vitrin mankeni kedi

    Eskişehir'de Cengiz Topel Caddesi'nde bir mağazanın vitrininde kimseye aldırış etmeden uyuyan kedi, yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

    Bazı vatandaşların kedinin ilgisini çekmek için cama vurması üzerine mağaza sahibi çözümü “Lütfen kedi için cama vurmayınız” yazan kağıdı cama asmakta buldu.

    "Sanki bir vitrin mankeni gibi duruyor orada"

    İHA'nın haberine göre yürüyüş esnasında vitrindeki kediye bakmadan geçemeyen vatandaşlar, “Yattığı yer ona çok rahat geliyor olmalı ki sürekli orada yatıyor. Her seferinde burada onu görmek çok hoşumuza gidiyor. Sanki bir vitrin mankeni gibi duruyor orada” dediler.

    Eskişehir de vitrin mankeni kedi #1

    Eskişehir de vitrin mankeni kedi #2

    Eskişehir de vitrin mankeni kedi #3


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