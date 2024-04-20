Eskişehir'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İHA
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Yağılan açıklamada, "Sarı" uyarı koduyla meteorolojik uyarı raporu yayınlandı.
Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların hafta onu tatilini değerlendirmesinin önüne geçti.
Yağmurdan dolayı esnaf kepeneklerini geç açtı
Yağmurun sokaktaki hayatı adeta durdurduğu gözlemlenirken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalanarak buldukları ilk korunaklı bölgeye sığındıkları fark edildi.
Bazı seyyar esnafın ise yağmurdan dolayı kepenklerini geç açtığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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