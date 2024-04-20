Eskişehir'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına, adeta sokaklardaki hayatı durdurdu.

İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yağılan açıklamada, "Sarı" uyarı koduyla meteorolojik uyarı raporu yayınlandı.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların hafta onu tatilini değerlendirmesinin önüne geçti.

Yağmurdan dolayı esnaf kepeneklerini geç açtı

Yağmurun sokaktaki hayatı adeta durdurduğu gözlemlenirken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalanarak buldukları ilk korunaklı bölgeye sığındıkları fark edildi.

Bazı seyyar esnafın ise yağmurdan dolayı kepenklerini geç açtığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)