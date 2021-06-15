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Eskişehir'deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı

Eskişehir'deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı

Ev ve iş yerleri olmak üzere 14 yerden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilince gözaltına alınan Yasin C., ayağında çalıntı ayakkabıyla adliyeye sevk edildi.