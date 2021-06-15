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    Eskişehir'deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı

    Ev ve iş yerleri olmak üzere 14 yerden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilince gözaltına alınan Yasin C., ayağında çalıntı ayakkabıyla adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 16:44
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    Eskişehir'deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki 14 ev ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisinin Yasin C. olduğu tespit edildi.

    Düzenlenen baskınla evinde gözaltına alınan Yasin C., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

    ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Evinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen inşaat malzemesi, kıyafet ve ev eşyaları da ele geçirildi. Yasin C.'nin çaldıklarının bir kısmını da sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin C., 14 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

    AYAKKABI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Öte yandan Yasin C.'nin, evde yakalandığında giydiği ayakkabının da çalıntı olduğu tespit edilip, sahibine teslim edildi.

    Eskişehir deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı #1

    Eskişehir deki hırsız, ayağında çalıntı ayakkabıyla yakalandı #2

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