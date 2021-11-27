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    Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı

    Yıldırım G. isimli kamyonet sürücüsü, park halindeki otomobil ile çöp konteynerine çarparak yaralandı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 14:57
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    Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada,Yıldırım G. yönetimindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıktı.

    Kontrolünü kaybeden sürücü ,çöp konteyneri ile 6 araca çarptı.

    1 YARALI

    Kaza sonucu,Yıldırm G. isimli şahıs yaralandı.

    İhbar üzerine kazanın olduğu bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi.

    Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yıldırım G. çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Eskişehir deki kamyonet 6 araca çarptı #1

    Eskişehir deki kamyonet 6 araca çarptı #2

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    Eskişehir deki kamyonet 6 araca çarptı #6

    Eskişehir deki kamyonet 6 araca çarptı #7

    Eskişehir deki kamyonet 6 araca çarptı #8

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