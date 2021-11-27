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- Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı
Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı
Yıldırım G. isimli kamyonet sürücüsü, park halindeki otomobil ile çöp konteynerine çarparak yaralandı.
- DHA
- 27.11.2021 - 14:55
- Güncelleme : 27.11.2021 - 14:57
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada,Yıldırım G. yönetimindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıktı.
Kontrolünü kaybeden sürücü ,çöp konteyneri ile 6 araca çarptı.
1 YARALI
Kaza sonucu,Yıldırm G. isimli şahıs yaralandı.
İhbar üzerine kazanın olduğu bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi.
Eskişehir'deki kamyonet 6 araca çarptı
HASTANEYE KALDIRILDI
Yıldırım G. çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.