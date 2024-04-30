Küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 7 azaldı Türkiye'ye doğrudan yatırım artarken, OECD'nin yayınladığı rapora göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'te yüzde 7 azalarak 1 trilyon 364 milyar dolara kadar geriledi.

AA

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) küresel doğrudan yabancı yatırım verilerini yayınladı.

OECD'nin raporina göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl da düşüş eğilimini sürdürdü ve üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında kaldı.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te, yıllık bazda yüzde 7 azalışla 1 trilyon 364 milyar dolar oldu.

Çin'e yatırımda rekor düşüş

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde görülürken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler nedeniyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım kaydedildi.

G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 46 azaldı.

ABD, Brezilya ve Kanada, 2023'ün liderleri

Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)