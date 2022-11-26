Eskişehir'deki kaza, polis baba ve oğlunu hayattan kopardı

Seyitgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan polis memuru ve 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Büyükdere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı’nın kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur Cihan’ın kullandığı 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Polis memuru kurtarılamadı

Yol üzerindeki bir kavşakta yaşanan kaza sonucu, 10 F 6761 plakalı otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan polis memuru Ercan Sarı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

Otomobilin sürücüsü olan 19 yaşındaki oğlu Yakup Efe Sarı, arka koltukta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarı ailesinin fertleri tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yakup Efe Sarı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi devam ediyor

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne Zeynep Sarı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kız kardeş Elif Zeynep Sarı’nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru baba Ercan Sarı’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.