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    Ev almak için biriktirdiği 385 bin lirayı pazarda çaldırdı

    Adana'da pazar alışverişine çıkan kadın, içerisinde yaklaşık 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lirasının bulunduğu çantasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:58
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    Ev almak için biriktirdiği 385 bin lirayı pazarda çaldırdı

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti.

    Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

    "Pazara giderken yanıma aldım"

    AA'ya konuşan Seyhan Aral, "Ev almak için biriktirdiğimiz paramızı, pazara giderken yanıma aldım. Alışveriş yaparken o esnada çantam biri kişi tarafından çalındı." dedi.

    Ev almak için biriktirdiği 385 bin lirayı pazarda çaldırdı #1

    "Mahallede hırsızlık olayları artmıştı"

    Aral'ın eşi Enes Aral da emniyete gidip şikayetçi olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Eşim, son zamanlarda mahallemizde hırsızlık olaylarının artmasından dolayı biriktirdiğimiz para ve altınları yanına almasının daha güvenilir olduğunu düşünmüş. Alışveriş yaptığı esnada da çanta maalesef çalınmış. Çantada 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lira vardı. Bir an önce o paranın bulunmasını tarafımıza iade edilmesini istiyoruz. Çok kötü durumdayız."​​​​​​​​​​​​​​

    Pazarda para dolu çantasını çaldırdı VİDEO



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