Evlat nöbeti bin 182'nci günde

2010 yılında 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan şeker hastası gözü yaşlı anne, "Mahmut’um gelmeden bir yere ayrılmayacağım. Burada oğlum için nöbetime devam edeceğim." dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019’da başlayan eylem, bin 182'nci güne ulaştı.

Diyarbakır HDP il binasının önündeki çadırda bir araya gelen aileler yağmur çağmur demeden eylemlerinden vazgeçmiyor.

12 yaşında kaçırılan oğlu için eyleme katıldı

İHA'nın aktarımına göre; oğlu Mahmut Uslu’nun 2010 yılında 12 yaşındayken HDP aracılığıyla terör örgüt mensuplarına teslim edildiğini ileri süren anne Bedriye Uslu, sabahın erken saatlerinde oğlunun dönmesi için çadırın yolunu tuttuğunu söyledi.

"Hasta olmama rağmen oğlum için evlat nöbetini terk etmeyeceğim"

Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan anne Uslu, “Mahmut’um gelmeden bir yere ayrılmayacağım. Burada oğlum için nöbetime devam edeceğim. Dün şekerim 480’a kadar çıkmıştı. Hasta olmama rağmen oğlum için evlat nöbetini terk etmeyeceğim. Oğlum beni duyuyorsan eğer, gel devletimize teslim ol. Biz artık hastayız, yaşlandık. 13 senedir senden ayrıyım. Evinize dönün artık. 14 Nisan 2010 yılında oğlum sabah okula gittikten sonra daha artık geri gelmedi. HDP çocuklarımızı dağa gönderiyor. Çocuklarımızı anne babalarından mahrum bırakıyorlar. Oğlum, devletimiz çok şükür güçlüdür. Bize kucak açmışlar. Gelin artık. Herhangi bir ceza uygulanmayacak. Bu çile bitsin. Biz daha artık yorulduk.” dedi.