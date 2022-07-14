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    Evlat nöbeti tutan ailelerin gözleri, bayramda da yaşlı

    Hain terör örgütleri tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor.
    • 14.07.2022 - 14:56
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    Evlat nöbeti tutan ailelerin gözleri, bayramda da yaşlı

    Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçıralan aileler, nöbetlerini sürdürüyor.

    Çocukları dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

    Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan aileler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

    Yıllardır bayram yaşayamadıklarını vurgulayan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.

    "23 bayramdır kızımdan ayrıyım"

    PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 11 yıldır her bayramda kızı için gözyaşı döktüğünü belirterek, “Ben acının içinde yaşıyorum. 11 yıldır gözyaşı döküyorum. 23 bayramdır kızımdan ayrıyım. Kızım geldiği gün benim bayramım olacak. 23 bayramdır hep gözyaşıyla geçiyor bayramım. Şeyma’m hangi gün gelirse, o gün benim günüm, benim bayramım olacak” dedi.

    Evlat nöbeti tutan ailelerin gözleri, bayramda da yaşlı #1

    "Her kapı çalışsında oğlumu bekliyorum"

    Saliha Mert isimli anne ise 8 senedir her bayramda gözlerinin yaşla dolduğunu belirterek, “Kulağımız, gözümüz kapıda, telefonda. Her kapı çalışında oğlumu bekliyorum. Benim oğlum kucağıma geldiği gün bayramımdır” ifadelerini kullandı.

    "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz"

    8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Tahsin Ertaş da, “16 bayramdır, oğlum için bayram yapmadım. Oğlum Yusuf için buradayım. Sonuna kadar devam edeceğiz. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.


    Evlat nöbeti tutan ailelerin gözleri, bayramda da yaşlı #2

    Evlat nöbeti tutan ailelerin gözleri, bayramda da yaşlı #3


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