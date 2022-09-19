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    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar

    8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Kur'an-ı Kerim’i 23 kez bitiren çocuksun sen. Onlar senin hayallerini elinden aldılar" dedi.
    • 19.09.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:16
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    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar

    Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eyleme katılan ailelerin direnişi bin 113'üncü gününe ulaştı.

    HDP il binası önünde bir araya gelen anneler, umutlu bekleyişlerinden bir an olsun vazgeçmiyor.

    Oğlu için eyleme katıldı

    Evlat nöbetindeki 37 ailenin evladına kavuşması, birçok anneye umut oldu.

    8 yıl önce oğlu Ramazan Üçdağ’ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Mevlüde Üçdağ, çocuğu teslim olana kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağını söyledi.

    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar #1

    "HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün"

    Üçdağ, “37 aile evladına kavuştu. Onlar evlatlarına kavuştukça biz de seviniyoruz. Bu mutluluğu hepimiz paylaşıyoruz. Bunu bilsinler ki biz doğru adresteyiz. Çocuklarımız PKK terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oluyor. Onların ne olduklarını görüp buraya geliyorlar. HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün. Biz asla geri adım atmayacağız. O kadar vicdansızlar ki içimizdeki yaraya tuz basıyorlar. Bunu iyi bilsinler ki hiçbir şey bizi burada yıldıramayacak ve buradan kalkmayacağız.” dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar #2

    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar VİDEO

    "Onlar senin hayallerini elinden aldılar"

    İHA'nın aktarımına göre; oğluna çağrıda bulunan anne Üçdağ, “Oğlum gelip güvenlik güçlerine teslim olun. Geceleri uykumu bozup onlar için doğurup büyütmedim. Kur'an-ı Kerim’i 23 kez bitiren çocuksun sen. Onlar senin hayallerini elinden aldılar. Biz yaşayan bir ölüyüz. Sesime ses, nefesime nefes ol oğlum. Bu acı ve hasret sen geldiğinde son bulacak.” ifadelerini kullandı.

    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar #3

    Evlat nöbetindeki anne: Onlar senin hayallerini elinden aldılar #4


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