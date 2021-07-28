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    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti

    İstanbul Eyüp Sultan'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzen arasında yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 08:23
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    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti

    Gece saatlerinde Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen teyze çocukları sokak üzerinde karşılaştı. Sokak üzerinde kavga teyze çocukları, tartışmanın büyümesi üzerine birbirini kurşun yağmuruna tuttu.

    SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

    Kardeş olan Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu teyze çocukları olduğu öğrenilen Ali Mumcu ile karşılıklı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonunda 3 kuzen olay yerinde yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #1

    2 KARDEŞ CAN VERDİ

    Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenlerini kurşun yağmuruna tutan Ali Mumcu’nun da yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek teslim olduğu öğrenildi.

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #2

    Yaşanan çatışma sonucunda sokakta çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Çatışma nedeniyle çevrede bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #3

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #4

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #5

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #6

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #7

    Eyüp Sultan’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti #8

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