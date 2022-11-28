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Eyüpsultan’da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı

Eyüpsultan’da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı

Evine dönmekte olan bir kadın, gece saatlerinde önünü kesen eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Kadın, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.