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- Eyüpsultan’da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı
Eyüpsultan’da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı
Evine dönmekte olan bir kadın, gece saatlerinde önünü kesen eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Kadın, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 28.11.2022 - 08:49
- Güncelleme : 28.11.2022 - 08:50
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında, bir kadının önü eve gittiği sırada eski eşi tarafından kesildi.
Çocuklarının önünde tartışmaya başlayan şahıslar arasındaki kavga kısa sürede büyüdü.
Çocuklara aldırış etmeyen şahıs, yanında getirdiği bıçakla kadını defalarca bıçakladı.
Çocuklar korku dolu anlar yaşadı
İHA’nın haberine göre; kadın, kanlar içinde yerde kalırken, çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
Eyüpsultan’da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı VİDEO
Kadın, hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.