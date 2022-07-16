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    Eyüpsultan'da far hırsızları kamerada

    Eyüp'te park halindeki araçların farlarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
    • 16.07.2022 - 11:54
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    Eyüpsultan'da far hırsızları kamerada

    İstanbul'un Eyüp ilçesinde hırsızlar araçların farlarına dadandı.

    Eyüpsultan Göktürk Hacı Ahmet Caddesi'nde 14 Nisan'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki zanlı, park halindeki bir otomobile yaklaştı.

    Park halindeki araçların farlarını çaldılar

    İHA'nın haberine göre bir araçtan inen iki hırsız, aracın farlarını çıkarabilmek için çekmeye başladı.

    Yerinden sökülen farları geldikleri araca yükleyen iki zanlı, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken ikinci olay Eyüpsultan Kemerburgaz Sezer Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre araçtan inen iki zanlı, park halindeki araçların bagajlarını açarak alabilecekleri bir şeyler aradı.

    Eyüpsultan'da far hırsızları kamerada VİDEO

    Eyüpsultan da far hırsızları kamerada #1

    Hırsızlık anları kamerada

    İki zanlı, otomobil ile bir aracın daha bagajını açarak çalacak bir şeyler aradı.

    Alacak bir şey bulamayan zanlılar oradan uzaklaşmaya çalışırken bir aracın bagaj kapağının açık bırakarak uzaklaştı.

    Hırsızların tüm bu girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.

    Eyüpsultan da far hırsızları kamerada #2

    2 kişi yakalandı

    Olayların ardından araç sahipleri emniyete giderek şikayette bulunurken zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlılardan 2'si yakalandı.


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