Eyüp'te park halindeki araçların farlarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Eyüp ilçesinde hırsızlar araçların farlarına dadandı.

Eyüpsultan Göktürk Hacı Ahmet Caddesi'nde 14 Nisan'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki zanlı, park halindeki bir otomobile yaklaştı.

Park halindeki araçların farlarını çaldılar

İHA'nın haberine göre bir araçtan inen iki hırsız, aracın farlarını çıkarabilmek için çekmeye başladı.

Yerinden sökülen farları geldikleri araca yükleyen iki zanlı, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken ikinci olay Eyüpsultan Kemerburgaz Sezer Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre araçtan inen iki zanlı, park halindeki araçların bagajlarını açarak alabilecekleri bir şeyler aradı.

Eyüpsultan'da far hırsızları kamerada VİDEO







Hırsızlık anları kamerada

İki zanlı, otomobil ile bir aracın daha bagajını açarak çalacak bir şeyler aradı.

Alacak bir şey bulamayan zanlılar oradan uzaklaşmaya çalışırken bir aracın bagaj kapağının açık bırakarak uzaklaştı.

Hırsızların tüm bu girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.





2 kişi yakalandı

Olayların ardından araç sahipleri emniyete giderek şikayette bulunurken zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlılardan 2'si yakalandı.