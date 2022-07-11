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    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı

    Arızalandığı için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet otomobile ok gibi saplanırken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
    • 11.07.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 09:55
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    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan ve sürücünün isminin öğrenilemediği 42 AHC 116 plakalı otomobil,  Edirnekapı metrobüs durağı mevkisine geldiği anda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

    Sürücü de yardım beklemek için aracını D-100 kara yolu Edirne istikametindeki emniyet şeridine çekti.

    Motosiklet otomobile saplandı

    Saat 00.30 sıralarında arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet ok gibi otomobile saplandı.

    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı VİDEO

    5 yaralı

    Kazada 5 kişi yaralandı.

    Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı #1

    3’ünün durumu ağır

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ile çarptığı otomobildeki 2 çocuğun durumlarının ciddiyetini koruduğu, anne ve babasının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

    İkinci bir kaza yaşanmasın diye önlem alındı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre otomobilde ve motosiklette inceleme yaptı.

    Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

    DHA’nın haberine göre kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı #2

    Çekici yardımıyla çıkarıldı

    Otomobile saplanan motosiklet, çekicinin yardımı ile çıkarıldı.

    Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

    Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araçların geçişine açtı.

    Yakınları da geldi

    Bu sırada kazayı haber alan otomobil sürücüsünün yakınlarının olay yerine geldiği görüldü.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı #3

    Eyüpsultan’da motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı #4

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