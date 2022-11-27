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    Eyüpsultan'da okula giden çocuğa pitbull saldırdı   

    Sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan 10 yaşındaki çocuk, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
    • 27.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 10:48
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    Eyüpsultan'da okula giden çocuğa pitbull saldırdı   

    Pitbull cinsi köpek can yakmaya devam ediyor...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    10 yaşındaki Ali Çaoban, sabah saatlerinde okula gitmek için Eyüpsultan'daki evinden çıktı.

    Ağızlıksız gezdirilen köpek saldırdı

    Yolda yürüdüğü esnada sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

    Olayı gören vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koştu. Olaya müdahale ettikleri sırada sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu bu kez  kovalamaya başladı.

    Eyüpsultan'da okula giden çocuğa pitbull saldırdı ViDEO

    Eyüpsultan da okula giden çocuğa pitbull saldırdı    #1

    Çelme takatarak durduruldu

     

    Büyük korku yaşayan Çoban, kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak kurtulmaya çalıştı.

    Tüm çabalara rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpek, bir vatandaşın çelme takmasıyla durdurdu.

    DHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar köpeği sımsıkı tutarken küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

    Eyüpsultan da okula giden çocuğa pitbull saldırdı    #2

    Eyüpsultan da okula giden çocuğa pitbull saldırdı    #3


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