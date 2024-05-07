Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrenci, müdürü silahla vurdu 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K., kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisede okuyan Iraklı öğrenci Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula geldi, müdürü odasında vurdu

5 ay sonra okula gelen Y.K., bu sabah saat 10.00 sıralarında, Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Müdür ağır yaralı, saldırgan genç yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K. ise kısa sürede yakalandı.

"Buranın müdürü disiplinli bir insandı"

Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)