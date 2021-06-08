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    Eyüpsultan'da taksi şoförü köpeği ezerek öldürdü

    Girdiği sitenin girişindeki köpeğe çarpıp, kaçan taksicinin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:19
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    Eyüpsultan'da taksi şoförü köpeği ezerek öldürdü

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Emniyettepe Mahallesi’nde bir siteye giriş yapmak isteyen 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü, kapının açılmasıyla girişteki 'Zeytin' isimli köpeği ezdi.

    ÖLÜME TERK EDİP KAÇTI

    Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı.

    Eyüpsultan'da taksi şoförü köpeği ezerek öldürdü VİDEO

    ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

    Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

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