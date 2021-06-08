Girdiği sitenin girişindeki köpeğe çarpıp, kaçan taksicinin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Emniyettepe Mahallesi’nde bir siteye giriş yapmak isteyen 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü, kapının açılmasıyla girişteki 'Zeytin' isimli köpeği ezdi.

ÖLÜME TERK EDİP KAÇTI

Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da taksi şoförü köpeği ezerek öldürdü VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.