İstanbul Eyüpsultan’daki mağazanın dışındaki mankeni kaşla göz arasında soydu Görenleri hayrete düşüren ve "bu kadarına da pes" dedirten bir hırsızlık olayı daha yaşandı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sahıs, bir mağazanın dışında bulunan mankenin üzerindeki montu rahat tavırlarıyla soydu ve çalarak götürdü.

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İHA

Şaşırtan hırsızlık olaylarına birisi daha eklendi.

İstanbul Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hırsız önünden geçtiği mağazanın dışında bulunan mankenin montunu usta hareketlerle, kimseye belli etmeden çıkardı ve hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi’ndeki mağazanın sahibi dükkanı kapayana dek hırsızlığı fark etmedi. Kameraları izleyince gerçekle karşılaşarak şikayetçi oldu.

Hırsızın mağazanın önünde duran mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaşla göz arasında gerçekleştirilen ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Montu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Mağaza sahibi montun çalındığını dükkanını kapatacağı sırada fark etti

Mağaza sahibi Erdem Köşker, dükkanı kapatacağı esnada montu almak için mankenin yanına geldi. Montun olmadığını fark eden Köşker, güvenlik kameralarını izleyince şok geçirdi.

Köşker, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

“Kaş ile göz arasında alıp gitti”

Mankenin üzerindeki montun çalınmasını anlatan mağaza sahibi Erdem Köşker, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

Dükkanı kapatıyordum, kapatmak için aşağı indiğimde mankenin üzerinde montun olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımın şaka yaptığını düşünüyordum ama şaka değildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde şahsın, manken üzerinden kıyafetleri çıkardığını gördüm. Ben devamlı kendim mankene giyip, çıkarttığım halde o kadar rahat olamıyorum. Kaş ile göz arasında alıp gitti.

“Hırsızlıktan sabıkası varmış”

Hırsızın sabıkasının kabarık olduğunu söyleyen Köşker, hırsızlık olayı sonrasında yaşananları şu sözlerle ifade etti:

Ondan sonra emniyete gittik. Şahsı, görüntülerden tespit ettiler. Hırsızlıktan baya sabıkası varmış. İhtiyacı olan biri alsaydı zorumuza gitmeyecekti. Ama bu adam bunu hastalık haline getirmiş. Zorumuza giden de bu oldu. Yoldan geçen vatandaşlara da hak vermek gerekiyor, korkmuş olabilirler. Oradaki bir esnafa söyleselerdi hemen müdahale edebilirdik. Hayırlısı artık bir şey de diyemeyeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)