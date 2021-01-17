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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası: 3 polis yaralandı

    Kazada trafik polis ekibi aracındaki 2 ve sivil ekip aracındaki 1 polis memuru yaralandı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 13:52
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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası: 3 polis yaralandı

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Etiler girişinde araçlarıyla Ankara istikametine seyir halinde olan sivil polis ekibi, kayganlaşan yolda kayarak uygulama noktasında bekleyen bir trafik polisi aracına arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, önündeki bariyerlerin altına girdi. Kazada trafik polis ekibi aracındaki 2 ve sivil ekip aracındaki 1 polis memuru yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

    Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    Yaralılardan birinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülürken, diğer 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza alanı havadan görüntülendi.
    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası: 3 polis yaralandı #1

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası: 3 polis yaralandı #2

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası: 3 polis yaralandı #3

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