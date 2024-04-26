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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de başlattığı soykırım devam ederken,
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Ben Gvir'in kaza sonrası sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldüğü anlar görüntülendi.
"Filistinli esirler idam edilsin" demişti
Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiği sözlerini sarf etmişti.
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