Fatih'te 50 yıllık binanın 4. katının tabanı çöktü: Genç kız alt kata düştü İstanbul Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4. katının tabanı çöktü. 4. katta bulunan Eda Maden, alt kata düşerek hafif yaralandı.

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DHA

Bugün saat 20.40 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü.

GENÇ KIZ ALT KATA DÜŞEREK HAFİF YARALANDI

Olay sırasında dairede olan Eda Maden de 3. kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANINDAKİ 2 BİNA DA TAHLİYE EDİLDİ

Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)