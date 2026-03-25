Sakarya halkı metrobüsten memnun: Belediye Başkanı yolcularla seyahat etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yapılan çalışmalar ile Türkiye'deki diğer belediyelere örnek oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile birçok yatırım gerçekleştiriliyor.

Yatırımlar arasında en çok dikkat çekeni ise şehrin trafiğine nefes aldıran Metrobüs olarak öne çıkıyor.

Sakarya Şehir Hastanesi ve Gar Meydanı arasında trafiksiz şekilde hizmet etmesi için belediyenin kendi öz kaynaklarıyla hazırlayıp aylar içinde hizmete aldığı Sakarya Metrobüs Hattı, en büyük memnuniyet oluşturan hizmetlerden birisi oldu.

MEMNUNİYET ANKETLERE YANSIDI

Sakarya, ikinci metrobüs kenti olmanın sevincini yaşarken anketler de Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetine ilişkin memnuniyeti ortaya koyuyor.

Gün boyunca yolcuları evlerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştıran Metrobüs'e olan ilgi, bir araştırma şirketinin yaptığı anketle de kamuoyuna yansıdı.

YÜZDE 88'İ MEMNUN

Areda Survey tarafından yapılan ankette vatandaşların yüzde 88'i hizmetten memnun olduğunu ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARLA YOLCULUK YAPTI

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da son olarak bir metrobüs seferine katılarak vatandaşla yolculuk yaptı.

Yolculuk esnasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

"SİZE OY VERMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Bir vatandaş, hizmet nedeniyle Başkan Alemdar'a teşekkür ederek, "23 yıldır AK Parti'ye oy vermedim ama sizin göreve geldiğiniz günden bu yana partiye de size de oy vermediğim için ilk kez pişman oldum" yorumunda bulundu.

Alemdar, yolculuk esnasında Sakarya'da başlatılan projeleri tek tek anlattı ve gülümseten bir atmosfer oluştu.

"ŞEHRİMİZE ÇOK KATKI SUNDU"

Ulaşımı ve toplu taşımayı bütüncül bir vizyonla geleceğe taşıyoruz Başkan Alemdar Metrobüs Projesi için daha önce, "Yolcularımıza büyük kolaylık olacak proje şehrimize çok büyük bir katkı sundu.

Ulaşımda alternatifleri devreye alarak, toplu taşımaya teşvik edecek projelerimize Raylı Sistem'le ve yeni ulaşım projeleriyle devam ettireceğiz.

Şehrin trafiğini bütünsel bir bakış açısıyla geleceğe hazırlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.