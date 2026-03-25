Balıkesir'de nefes kesen açık artırma: Damızlık koç rekor fiyata satıldı

Bu da canlı hayvan açık artırması.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen açık artırmaya, Türkiye’nin dört bir yanından küçükbaş hayvan yetiştiricileri yoğun ilgi gösterdi.

Damızlık ihtiyacını karşılamak isteyen üreticiler, satışa sunulan koçlar için kıyasıya rekabete girdi.

121 KOÇ SATIŞA SUNULDU

Bu yıl düzenlenen açık artırmada toplam 121 damızlık koç satışa çıkarıldı. Koçların fiyatları yaşlarına göre 50 bin liradan başlarken, günün en dikkat çeken satışı 26 numaralı koç oldu.

Manyas’ın Eşen Mahallesi’nde çiftçilik yapan Emre Sömer, söz konusu koçu 1 milyon 110 bin liraya satın alarak törenin en yüksek bedelini ödeyen isim oldu. Günün ilk satışı ise Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Muhtarı Metin Salgın tarafından 155 bin lirayla gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Programa; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

"YILLARIN BİRİKİMİ"

Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, konuşmasında Karacabey merinosu, Bandırma koyunu, kıvırcık, sakız ve Gökçeada gibi yerli ırklar üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca manda ve boz ırk sığır, kaz yetiştiriciliği ve su ürünleri alanında da araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

TAGEM Genel Müdürü Atalay ise damızlık hayvanların önemine dikkat çekerek, bu tür hayvanların verimlilik ve kalite açısından sürülerin geleceğini belirlediğini vurguladı. Atalay, “Bugün burada satılan hayvanlar, yıllara yayılan bilimsel çalışmaların ürünüdür.” dedi.

83 YILLIK GELENEK

Bandırma’da uzun yıllardır düzenlenen Damızlık Koç Satışı Töreni, bu yıl 83’üncü kez üreticilerle buluştu.