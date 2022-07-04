Çaycılık yapan kişi, esnafın arabasına yaslanınca darbedildi. Bu duruma sinirlenen çaycı, esnafın dükkanına 3 arkadaşıyla birlikte gelerek kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtindeki Langa Caddesi'nde, iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Çaycılık yapan bir kişinin park halindeki bir esnafın aracına yaslanması sonucu çıkan tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı.

Silahlı kişileri toplayıp geldi

Çaycı, çıkan kavgada darbedilirken yaklaşık bir saat sonra silahlı arkadaşlarıyla birlikte tekrar olay yerine geldi.

3 kişi yaralandı

Gelen şahıslar, çaycıyı darbeden esnafa kurşun yağdırırken 3 kişi yaralandı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

Fatih'te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu VİDEO

"Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti"

DHA'nın haberine göre; yaşanan olayı anlatan esnaf Remzi Kanısu, "Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti. O esnada tartışma çıktı. 1 saat sonra çaycı arkadaş geliyor. Arkadaşlarıyla iş yerini taradılar.

Benim gördüğüm 4 kişi yaralıydı. 1'inin durumu ağırdı. Saldırganlar bu yöne doğru kaçtılar. 3-4 kişilerdi kaçanlar." dedi.