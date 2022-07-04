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    Fatih'te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu

    Çaycılık yapan kişi, esnafın arabasına yaslanınca darbedildi. Bu duruma sinirlenen çaycı, esnafın dükkanına 3 arkadaşıyla birlikte gelerek kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.
    • 04.07.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 18:22
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    Fatih'te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtindeki Langa Caddesi'nde, iki esnaf arasında tartışma çıktı.

    Çaycılık yapan bir kişinin park halindeki bir esnafın aracına yaslanması sonucu çıkan tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı.

    Silahlı kişileri toplayıp geldi

    Çaycı, çıkan kavgada darbedilirken yaklaşık bir saat sonra silahlı arkadaşlarıyla birlikte tekrar olay yerine geldi.

    3 kişi yaralandı

    Gelen şahıslar, çaycıyı darbeden esnafa kurşun yağdırırken 3 kişi yaralandı.

    Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

    Fatih'te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu VİDEO

    Fatih te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu #1

    "Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti"

    DHA'nın haberine göre; yaşanan olayı anlatan esnaf Remzi Kanısu, "Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti. O esnada tartışma çıktı. 1 saat sonra çaycı arkadaş geliyor. Arkadaşlarıyla iş yerini taradılar.

    Benim gördüğüm 4 kişi yaralıydı. 1'inin durumu ağırdı. Saldırganlar bu yöne doğru kaçtılar. 3-4 kişilerdi kaçanlar." dedi.

    Fatih te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu #2

    Fatih te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu #3

    Fatih te arabaya yaslanma kavgasında silahlar konuştu #4


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