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    Fatih'te iki grup kız saç saça birbirine girdi

    Sokak ortasında kavga eden iki kız grubu, saç saça birbirlerine girerken, bir kişi arkadaşının başından yolduğu saçı marifetmiş gibi gösterdi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:58
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    Fatih'te iki grup kız saç saça birbirine girdi

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Karagümrük Mahallesi’nde yaşları küçük olan iki grup kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kızın karşı tarafta olan birinin saçını çekmesiyle ortalık karıştı.

    TEKMELİ YUMRUKLU KIZ KAVGASI

    Kızlar birbirleriyle adeta saç saça, baş başa kavga ederken, yumruk ve tekmeler de havada uçuştu.

    Fatih'te iki grup kız saç saça birbirine girdi VİDEO

    ARKADAŞININ SAÇINI KOPARDI

    Daha sonra sokakta bulunan erkeklerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Bu sırada bir kız ise, arkadaşının başından kopardığı saçları marifet gibi gösterdi.

    Fatih te iki grup kız saç saça birbirine girdi #1

    Fatih te iki grup kız saç saça birbirine girdi #2Fatih te iki grup kız saç saça birbirine girdi #3


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