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    Fatih'te test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

    Motosikletin satmak amacıyla bir internet sitesine ilan veren Erol Özdemir'e ulaşan şüpheli, pazarlık sonrasında test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı.
    • DHA
    • 22.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:05
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    Fatih'te test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletini satmak için ilan veren Erol Özdemir, kendisini arayan kişiyle  buluştu.

    Şüpheli ile Özdemir, motosikletin bulunduğu otoparkta bir süre pazarlık yaptı.

    Şüpheli motosikleti inceledikten sonra, test sürüşü gerçekleştirmek istediğini söyledi.

    Güvenini kazandığı Özdemir'den motosikletin anahtarını teslim aldı. Daha sonra otoparktan motosikletle ayrılan şüpheli, geri dönmedi.

    "220 bin liraya anlaştık"

    Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiğini belirten Erol Özdemir, "Satmayı düşünüyorduk, ilanı bir internet sitesine koyduk. Orada, ilanı gören bir kişi bizi aradı, motosikleti görmek istediğini söyledi. Yaklaşık 10-15 dakika birlikte vakit geçirdik, sıkı da bir pazarlık yaptık. En az 10 dakika pazarlığımız sürdü. Kıran kırana bir pazarlık yaptık. Motosikletimi 227 bin liraya satışa koymuştum, 220 bin liraya anlaştık." dedi.

    Fatih'te test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı ViDEO

    motor

    "Gaza basıp gitti"

    Hırsızlık anını DHA'ya anlatan Erol Özdemir, "Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık, yaklaşık 3-5 dakika motorun sesini dinledi. Herhangi bir eksik bulamadı, yine de kontrol etmek istediğini belirtti. Zaten motosikletimde herhangi bir kusur yoktu. Test sürüşü yapıp  yapamayacağını sorduğunda, kendi malıma güvendiğim için anahtarımı verdim. Uzun yıllardır abone olduğumuz otoparkta duran bir motosikletti. Daha sonra motosiklete binip çalıştırdı, uzun farlarını yaktı. Adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti. O an basiretim bağlandı. Hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim. Olay sonrasında hemen polis merkezine gittim, şikayetçi oldum. Polisler hırsızlık olayı için çalışma başlattı." ifadelerini kullandı.

    motor

    Motosikleti çalınan Erol Özdemir'in oğlu Hasan Özdemir, "Motosikleti internetteki sitede ilana ben koydum, arayan kişiyi de babama ben yönlendirdim, süreç böyle gelişti. Böyle bir şeyin başımıza gelebileceğini hiçbir şekilde tahmin etmemiştik." diye konuştu.

    motor


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