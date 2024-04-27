Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, 1 yılda 1 milyon yolcu taşıdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hattın birinci yıl dönümüne ilişkin verileri paylaştı. "Seyahat süresini 2 saate indirdik" diyen Uraloğlu, Sivas-İstanbul seferleriyle ilgili de konuştu.

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AA & Ensonhaber

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren, iki kent arasındaki seyahat süresini önemli oranda kısalttı.

Geçen yıl 26 Nisan'da açılan hat üzerinde bir yıl içinde 1 milyon yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirdik." dedi. İstanbul-Sivas hattıyla ilgili bir de müjde verdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hizmete alınmasının birinci yıl dönümüne erişilmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

1 yılda 1 milyon yolcu kullandı

Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı trenlerin günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletildiğini kaydeden Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

Ankara-Sivas arasında hızlı trenlerle 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500'den fazla yolcu taşınırken, günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu.



Hizmete alınan bu hızlı tren hattıyla, Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdik.

"Seyahat süresi kısaldı, konforu arttı"

Uraloğlu, güzergah üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı trenle tanıştığını belirterek şöyle dedi:

Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü.



TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara–Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı.

Yüksek hızlı tren ağında artış

Hizmete alınan yüksek hızlı tren hattıyla Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın da Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığına işaret eden Uraloğlu, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın YHT ile seyahat etme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında duruyor

Ankara-Sivas YHT seferlerinin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında durduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

13 Mart 2024'te hizmete giren Sorgun YHT Garı ve Akdağmadeni YHT İstasyonu ile duruş noktalarını artırdık. Sorgun YHT Garı 240 bin, Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesine sahip.



Aynı zamanda Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılabiliyor. Böylece Malatya'ya ulaşmak daha konforlu ve daha kısa zaman alıyor.

"4 Mayıs'ta Sivas-İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız seferler başlıyor"

Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık.



4 Mayıs'tan itibaren Sivas-İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak.

Sefer süreleri açıklandı