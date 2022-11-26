Fatih'te yolcuyla tartışan İETT şoförü: Haddini bileceksin

İETT otobüs şoförü ve yolcu arasında başlayan tartışmada aracı durduran otobüs şoförü "senin burada emir uşağın yok" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün öğlen saatlerinde İETT otobüsü şoförü ve bir yolcu arasında tartışma başladı.

Aracın sarsmasından rahatsız olan bir kadın yolcunun tepkisine sinirlenen İETT otobüsü şoförü belli bir süre aracı durdu.

Bir kadın yolcu, "Biraz daha sakin kullanır mısın" diyerek, otobüs şoförünü uyardı.

"Haddini bileceksin, senin burada emir uşağın yok"

Diğer yolcular da kadının tepkisine katılırken, aracı durduran şoför, "Haddini bileceksin, senin burada emir uşağın yok" diye karşılık verdi.

Yolcular ile şoför arasındaki tartışma bir süre devam etti.

Şoför daha sonra aracı hareket ettirerek yoluna devam etti.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, yaşananlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih'te yolcularla İETT otobüsü şoförünün tartışması VİDEO