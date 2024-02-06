Türkiye'de matem havası var...
6 Şubat deprem felaketlerinin yıl dönümünde, yurdun her köşesinde anma programları var.
Hatay ise bu anlamda felaketi en ağır şekilde yaşayan il olarak duygu bakımından en farklı bölgelerden biri.
Dün gece saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler gün içinde de devam etti.
Mezarlık ziyaretleri, kayıp verilen enkaz bölgelerinde acı gezintiler... Şehrin her köşesinde gözyaşı vardı.
Çocuk korosundan Mağusa Limanı şarkısı
Eski Hatay Meclisi’nin önünde de Antakya Medeniyetler Korosu'nun çocuk ve yetişkin grupları, hayatını kaybedenler için şarkılar söyledi.
Çocuk korosu, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerini de unutmadı.
Kıbrıslı merhum kardeşleri için çocuklar, Mağusa Limanı şarkısını söyledi.
Gözyaşlarını tutamadı
O anlarda duygularına hakim olamayan bir minik ise gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kızın o anları izleyenleri de duygulandı.
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