Felaketin yıl dönümünde Hatay'da yoğun duygular: Şarkı söylerken hıçkırarak ağladı Antakya Medeniyetler Korosu'nun çocuk üyelerinin Adıyaman'da yıkılan İsias otelde yaşamını yitiren Kıbrıslı arkadaşları için Mağusa Limanı şarkısını söylerken yaşanan duygusal anlar canlı yayında tüm Türkiye'yi ağlattı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de matem havası var...

6 Şubat deprem felaketlerinin yıl dönümünde, yurdun her köşesinde anma programları var.

Hatay ise bu anlamda felaketi en ağır şekilde yaşayan il olarak duygu bakımından en farklı bölgelerden biri.

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler gün içinde de devam etti.

Mezarlık ziyaretleri, kayıp verilen enkaz bölgelerinde acı gezintiler... Şehrin her köşesinde gözyaşı vardı.

Çocuk korosundan Mağusa Limanı şarkısı

Eski Hatay Meclisi’nin önünde de Antakya Medeniyetler Korosu'nun çocuk ve yetişkin grupları, hayatını kaybedenler için şarkılar söyledi.

Çocuk korosu, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerini de unutmadı.

Kıbrıslı merhum kardeşleri için çocuklar, Mağusa Limanı şarkısını söyledi.

Gözyaşlarını tutamadı

O anlarda duygularına hakim olamayan bir minik ise gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kızın o anları izleyenleri de duygulandı.