Futbol dünyasında fon vurgunu! Seçil Erzan'a tehdit videosu çeken Mojtaba Hakani dosyada Galatasaraylı futbolcular başta olmak üzere milyon dolarlık fon vurgunu yapan bankacı Seçil Erzan'ı, tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi Mojtaba Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi.

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DHA

Kamuoyunda 'Fatih Terim fonu' ismiyle anılan, ağırlıklı olarak eski Galatasaraylı futbolcuların dolandırıldığı vurgunda her an yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların Fatih Terim'in yakın ilişkileri olduğu bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek faiz vaadiyle milyonlarca dolar dolandırılmasının üzerine başlatılan adli süreç devam ediyor...

Banka kameralarından çıkanlar

Bu kapsamda Erzan'ın görev yaptığı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesine ait kamera kayıt görüntülerinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek bilirkişi raporu düzenlenmişti.

1 Mart 2023- 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları dökümlerine göre, Seçil Erzan'ı tehdit ederek cep telefonundan videosunu çektiği iddia edilen Mojtaba Hakani, 6 Mart 2023 tarihinde Erzan'ın makam odasına girdiği belirlendi.

Raporda, saat 14.31 sıralarında 55-60 yaşlarında kırmızı gömlekli, siyah montlu, kot pantolonlu şahsın (Mojtaba Hakani) müdür odasına giriş yaptığı ve saat 15.32 sıralarında odadan çıkarak ayrıldığı tespitine yer verildi.

Son olarak Erzan'ın, (Mojtaba Hakani tarafından boş bir arazide çekildiği iddia edilen ve tefeci Süleyman Aslan'a yalvardığı video ortaya çıkmıştı.

Okul arkadaşının eşi

Seçil Erzan iddianamedeki ifadesinde, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım.

14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti.

Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım. Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim" dediği yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)