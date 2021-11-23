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- Galatasaray NEF Stadyumu'nda vinç devrildi
Galatasaray NEF Stadyumu'nda vinç devrildi
Vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
- DHA
- 23.11.2021 - 13:10
- Güncelleme : 23.11.2021 - 13:18
İstanbul Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde, saat 12.00 sıralarında vinç devrildi.
Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.
VİNCİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.