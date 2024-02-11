Gaziantep'de sobaya benzin dökünce iş yeri yandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yeri sahibi A.Y. parça malzeme almak için sanayi sitesine gittiği esnada kapıyı açık gören M.Y ve Ş.D. isimli iki müşteri geldi.

Müşteriler, iş yerindeki sönmüş olan sobayı yakmak için yağ yerine benzin dökünce iş yeri bir anda alev aldı.

Müşteriler sobaya benzin döktü

Şahıslardan M.Y.‘nin pantolonu tutuştu.

Yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.Y. aldığı haber üzerine geldiği işyerindeki yangını görünce şoka girdi.

İş yerinde 1 milyon liradan fazla zararın olduğu tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)