Gaziantep'de sobaya benzin dökünce iş yeri yandı

DHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş yeri sahibi A.Y. parça malzeme almak için sanayi sitesine gittiği esnada kapıyı açık gören M.Y ve Ş.D. isimli iki müşteri geldi.
Müşteriler, iş yerindeki sönmüş olan sobayı yakmak için yağ yerine benzin dökünce iş yeri bir anda alev aldı.
Müşteriler sobaya benzin döktü
Şahıslardan M.Y.‘nin pantolonu tutuştu.
Yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeye haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yeri kullanılamaz hale geldi
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.Y. aldığı haber üzerine geldiği işyerindeki yangını görünce şoka girdi.
İş yerinde 1 milyon liradan fazla zararın olduğu tahmin ediliyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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