Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonları sürüyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 şüpheli şahsa ait 4 ayrı işyerine operasyon yaptı.
Gaziantep’te jandarma ekiplerince, 4 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Cep telefonu, elektronik aksesuar, kol saati ve kulaklık ele geçirildi
Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 223 adet cep telefonu, 134 adet elektronik aksesuar, 8 adet kol saati ve 7 adet kulaklık ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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