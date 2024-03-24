Gaziantep’te 4 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi Emniyet güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Gaziantep’te jandarma ekipleri eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda kaçak eşyaya el koydu. Operasyonla kaçakçılığa karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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DHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonları sürüyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 şüpheli şahsa ait 4 ayrı işyerine operasyon yaptı.

Gaziantep’te jandarma ekiplerince, 4 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Cep telefonu, elektronik aksesuar, kol saati ve kulaklık ele geçirildi

Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 223 adet cep telefonu, 134 adet elektronik aksesuar, 8 adet kol saati ve 7 adet kulaklık ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)