Erzurum'da kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk öldü

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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet, bir ikametin duvarı önünde bulunan Burak Ayaz E.'ye çarptı.

Kamyonet ile duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.