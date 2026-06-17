İbrahim Azizi: ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

"ABD, İRAN'IN ŞARTLARIYLA MASAYA OTURDU"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, İran'ın şartlarıyla müzakere masasına oturdu" diyerek İranlıların direncinin ABD'yi stratejik dönüşüme ve Tahran'ın şartlarını kabul etmeye zorladığını söyleyen Azizi, Washington'un Lübnan'a karşı devam eden saldırıları durdurarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Azizi, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ihlal edilmesi ihtimaline işaret ederek, "Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır. İranlılara karşı tek taraflı dayatmaların dönemi sona ermiştir" ifadesini kullandı.