Haberler

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu

Boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş halde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemezken, katil ya da katiller aranıyor.