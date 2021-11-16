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    Gaziantep'te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu

    Boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş halde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemezken, katil ya da katiller aranıyor.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 13:11
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    Gaziantep'te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

    BOĞAZI KESİLDİ, DEFALARCA BIÇAKLANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri ise olay yeri incelemesi yaparak geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Canice öldürüldüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise belirlenemedi.

    Gaziantep te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu #1

    KATİL ZANLISI YA DA ZANLILARI ARANIYOR

    Ekipler, bir yandan da katil zanlısı ya da zanlılarını arıyor.

    Boş arazideki cansız beden, Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziantep te bıçaklanarak paramparça edilmiş kadın cesedi bulundu #2

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