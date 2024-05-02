Yeşilçam'dan beri ekranlarda olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar kimdir Kah yüzümüzü güldüren, kah düşündüren, baba figürüyle aklımıza kazınmış usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın hayatı…

Saygıdeğer usta oyuncu Erdal Özyağcılar, hem tiyatro, hem sinema, hem de televizyonda uzun yıllar boyunca başarılı performanslar sergileyerek Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılarda bulundu ve bulunmaya devam ediyor.

Yeşilçam'da, Kemal Sunal ve Kadir İnanır gibi değerli isimlerle aynı filmlerde oynamış Özyağcılar, günümüzde de başarılarını katlayarak ilerliyor.

Erdal Özyağcılar’ın eğitimi

Erdal Özyağcılar, 4 Ağustos 1948’de Bursa’da doğdu. Bursa Erkek lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi oldu.

Üniversite ikinci sınıftayken tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okulu bırakarak, 1968’de, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1966 yılında, Karakolda oyunuyla sahneye adım attı. Aynı yıl içerisinde, Atıf Yılmaz’ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

Sinema oyuncusu olan Güzin Koçak ile arkadaş olarak başlayan ilişkileri, 1972’de evlilikle sonuçlandı. Evliliklerinden Zeynep ve Erdem adında iki çocuğu oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol aldı

1977’de Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı adlı komedi filminde rol aldı. 1978’de yine Kemal Sunal’ın başrol olduğu Kibar Feyzo filminde oyunculuk yaptı.

1985 yılında, Kadir İnanır, Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer gibi isimlerin rol aldığı Yılanların Öcü filminde Haceli karakterini canlandırdı.

1989’da Bizimkiler, 2004’te Yabancı Damat gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2007’de, dram ve tarihi türündeki Elveda Rumeli dizisinde Ramiz rolünü üstlendi.

2010 yılında, eşi Güzin ve kızı Zeynep Özyağcılar ile birlikte Karadağlar dizisinde yer aldı.

Ödüller aldı ve oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı yaptı

1984 yılında 17. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri ve 1986'da 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin verdiği iki ayrı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı. 1987’de ise aynı isimdeki ödülü, 20. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nden kazandı. 2008’de En iyi Erkek TV Oyuncusu, 2014’te Emek Ödülü’ne layık görüldü.

Özyağcılar, 50’ın üzerinde televizyon ve sinema dizisinde rol aldı. Ayrıca Özyağcılar, 60’tan fazla filmde ses sanatçılığı yaptı. Muhsin Bey, Deli Deli Küpeli, Yoksul, Çıplak Vatandaş, Derman adlı filmler ilk seslendirmelerindendi.

Başarılı sanatçının oyunculuk tutkusu hala devam ediyor

Oyunculuk yapmaya devam eden Özyağcılar, son yıllarda, Gaddar, Benim Güzel Ailem, Balkan Ninnisi gibi yapımlarda oynadı.

Öte yandan Özyağcılar, kızı Zeynep Özyağcılar’ın kurucusu olduğu Tiyatro Martı’da sahne alıyor.

Rol aldığı tiyatro oyunları, dizi ve filmler

1975: Montserrat (Emmanuel Roblès) İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976: Yolcu (Nâzım Hikmet) İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978: Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören) İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Beş Para Etmez Oyun (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988: Aç Sınıfın Laneti (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatrosu

1999: Maviydi Bisikletim (Dinçer Sümer) İstanbul Şehir Tiyatrosu

2014: Hoşgeldin Boyacı (Donald Churchill) Tiyatro Martı

2018: Kral (Eugène Ionesco) Tiyatro Martı

Ölüm Tarlası (1966)

Ah Güzel İstanbul (1966)

Baltalı Arif (1967)

Çöpçüler Kralı (1977)

Kibar Feyzo (1978)

Sultan (1978)

Talihli Amele (1980)

Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981)

Faize Hücum (1982)

Seni Seviyorum (1983)

Şabaniye (1984)

Postacı (1984)

Pehlivan (1984)

Firar (1984)

Dil Yarası (1984)

Kartal Bey (1984)

Züğürt Ağa (1985)

Bekçi (1985)

Çıplak Vatandaş (1985)

Ya Ya Ya Şa Şa Şa (1985)

Yılanların Öcü (1985)

Namuslu (1985)

Aşık oldum (1985)

Adem ile Havva (1986)

Yoksul (1986)

Sis (1987)

Bir Kırık Bebek (1987)

Beyoğlu’nun Arka Yakası (1987)

On Kadın (1987)

Muhsin Bey (1987)

Yarın Cumartesi (1988)

Hayatım Roman

Gülümseyen Dünya

Çantada Keklik

Gömlek

Eroin Hattı

Kocamın Nişanlısı

Güven Bana

Müstakbel Damat

Aile Arasında

Mucize

Mucize Aşk 2

Aynasız Haluk

Prestij Meselesi

Abdülhamid Düşerken

Sivaslıyım Gardaş

Elveda Rumeli

Balkan Ninnisi

Karadağlar

Gülümse Yeter

Yabancı Damat

Benim Güzel Ailem

Bizimkiler

Sevdaluk

Şehnaz Tango

Beşik Kertmesi

Yasak Elma

Şampiyon

2 Yaka Bir İsmail

Sevda Kondu

Yabancı Damat

Karakolda Ayna Var

No: 309

Ah Yaşamak Var Ya

Eski Yeni

Mihriban

Seyahatname