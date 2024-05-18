İHA
Drift tutkunları durmak bilmiyor...
Tüm cezai işlemlere rağmen drift atmaktan vazgeçmeyen sürücüler trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.
Bu kez görüntülerin adresi Gaziantep oldu.
Drift atan sürücü tespit edildi
Polis ekipleri Gaziantep'te drift atan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bu çerçevede Akkent Mahallesi’nde trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü tespit edildi.
33 bin 739 TL ceza kesildi
Trafiği tehlikeye atan söz konusu sürücüye polis ekipleri tarafından 33 bin 739 TL para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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