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Gaziantep'te drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza

Gaziantep'te drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza Drift atarak trafiği tehlikeye soktuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek 33 bin 739 TL para cezası uygulandı.